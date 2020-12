Europese visserij voelt zich ‘voor de bus gegooid’

De Europese Unie moet haar visindustrie niet opofferen om een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk te sluiten. Berichten dat onderhandelaar Michel Barnier de Britten een betere visdeal heeft aangeboden vervullen de Europese Visserij Alliantie (EUFA) met afschuw. Volgens de belangenorganisatie worden vissers in de EU daarmee “voor de bus gegooid”.

Het aanbod van Barnier komt er volgens mediaberichten op neer dat EU-vissers de komende jaren een kwart van hun omzet (in totaal jaarlijks 650 miljoen euro) van in Britse wateren gevangen vis zouden verliezen. Londen heeft dat naar verluidt afgewezen, en zou op circa 60 procent mikken.

“De vorm van een deal zoals die nu staat zou een enorme klap geven aan de Europese seafoodsector met meer dan 18.000 vissers en 3500 schepen, met een jaarlijkse omzet van 20,7 miljard euro”, protesteert EUFA-directeur Gerard van Balsfoort in een verklaring.

Ondanks herhaalde beloften worden de belangen van vissers nu toch verkwanseld en dreigt het einde voor een groot deel van de industrie, vreest van Balsfoort. “Onze vissers moeten worden beschermd”, zegt hij over de “klap in het gezicht”.

Visserij is een van de laatste obstakels voor een handelsdeal. Barnier zei vrijdag dat “het moment van de waarheid” is aangebroken, maar dat er nog altijd aanzienlijke meningsverschillen zijn. Het Europees Parlement wil dat er uiterlijk zondag een akkoord ligt, zodat er nog tijd is om het voor 1 januari te behandelen.

Zonder akkoord verliezen EU-vissers overigens ook hun tot nu toe gegarandeerde toegang tot Britse wateren.