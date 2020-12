Geen loonsverhoging, wel eenmalige bonussen personeel Tata Steel

Het personeel van Tata Steel krijgt volgens de nieuwe cao geen loonsverhoging. Wel kunnen ze op twee keer een eenmalige uitkering van 300 euro bruto rekenen en krijgen ze een hogere bijdrage aan de ziektekosten. Dat spraken vakbond FNV en de staalmaker met elkaar af.

FNV-bestuurder Roel Berghuis noemt de cao een pas op de plaats. “Het zijn onzekere tijden voor zowel de werknemers als de staalindustrie, maar we vinden dat het niet de werknemers zijn die hiervoor de grootste prijs moeten betalen.” Volgens Berghuis zijn de twee vergoedingen en de hogere ziektekostenbijdrage “van groot belang in deze moeilijke tijden”.

Verder is afgesproken dat de pensioenpremie licht stijgt. Verder doet Tata een extra storting in de premie- en indexatiepot, waardoor de pensioenopbouw niet hoeft te worden gekort en de pensioenen ook geïndexeerd kunnen worden. Volgend jaar praten Tata en de bonden verder over flexibel werken en meer invloed van het personeel op hoe de ploegendiensten worden ingeroosterd.

De nieuwe cao gaat op 1 april aanstaande in en heeft een looptijd van een jaar. Er werken tussen de 13.000 en 14.000 mensen bij Tata, van wie het merendeel in IJmuiden.