‘Sinds begin lockdown veel drukker op KPN-netwerk’

Sinds afgelopen week de lockdown is ingegaan, werken mensen weer massaal thuis. Die conclusie trekt KPN uit cijfers over de drukte op het netwerk. Het telecombedrijf registreert duidelijke pieken in de belasting online en op het telefoonnet.

“Sinds dinsdag zien we eigenlijk weer het patroon van half maart terug op ons netwerk”, aldus Paul Slot, verantwoordelijk voor de infrastructuur van KPN. “Het is niet alleen overdag stukken drukker maar ook ’s avonds, dan kijken we massaal tv of streamen video’s van de populaire platforms.” Dat is volgens hem te verklaren doordat bijvoorbeeld winkels en sportscholen verplicht gesloten zijn.

Komende week is het volgens de KPN-zegsman vermoedelijk wat rustiger op het netwerk omdat veel mensen dan vrij zijn.