‘Vertrouwen Nederlandse beleggers neemt verder toe’

Nederlandse particuliere beleggers op de aandelenmarkt hebben deze maand weer meer vertrouwen gekregen. Dat meldt ING in zijn maandelijkse BeleggersBarometer.

Volgens ING steeg de barometer voor december naar een stand van 116 punten tegen 110 punten in november. Daarmee is het vertrouwen nog niet helemaal hersteld van de klappen van de coronacrisis, want in januari werd nog een stand opgetekend van 131 punten. In april kelderde de vertrouwensindex nog naar een dieptepunt van 68 punten. Alles onder een stand van 100 geeft een negatieve stemming weer, alles erboven een positieve.

De bank zegt dat beleggers positiever zijn geworden over de waardeontwikkeling van de eigen beleggingsportefeuille en minder somber zijn over de economische situatie. De bank wijst er wel op dat het onderzoek werd uitgevoerd voordat de nieuwe harde lockdown werd aangekondigd. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de economische situatie voor de kortere termijn vanwege de strengere coronamaatregelen zwakker wordt ingeschat, aldus ING.

Daarnaast zijn beleggers positiever geworden over de Amsterdamse AEX-index voor de komende tijd. Dat beleggers weer een stuk optimistischer zijn, kan worden verklaard door de stijgende beurs van de afgelopen maanden en het behaalde rendement van gemiddeld 10,3 procent.

Voor 2021 wordt door beleggers weer een beursjaar met veel dynamiek verwacht, aldus ING. Zo verwacht 35 procent een jaar zoals 2020, met veel beweging in de koersen. En 32 procent van de beleggers rekent op een geleidelijk verloop naar hogere koersen. Economische tegenvallers worden in 2021 als grootste bedreiging gezien (42 procent). Een vijfde denkt dat virussen zoals het coronavirus nog steeds een bedreiging vormen.