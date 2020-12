EU-hoofdonderhandelaar Barnier: ook wij zijn soeverein

Ook de Europese Unie verwacht van het Verenigd Koninkrijk respect voor haar soevereiniteit, zegt EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Dat moet volgens hem in de onderhandelingen over een handelsakkoord met de Britten, die op 1 januari de EU ook in de praktijk verlaten, wederzijds zijn.

Of er zondag nog een doorbraak te verwachten valt, liet Barnier in het midden. “We zetten het harde werk met David Frost en zijn team voort op dit voor de onderhandelingen cruciale moment”, zei Barnier over zijn Britse evenknie. Het Europees Parlement heeft zondag middernacht als deadline gesteld, omdat het anders een akkoord niet meer voor de jaarwisseling kan goedkeuren.

Het Verenigd Koninkrijk hamert op zijn soevereine recht om straks, als de overgangsfase voorbij is waarin het de EU-regels nog volgt, bijvoorbeeld zijn eigen regels voor bedrijven te maken en zelf te kiezen wie er in zijn wateren mag vissen. Maar dat geldt voor beide partijen, twittert Barnier. “We eerbiedigen de soevereiniteit van het VK. En wij verwachten hetzelfde.”

“De EU blijft toegewijd aan een eerlijke, gelijkwaardige en evenwichtige overeenkomst”, voegt Barnier toe. De Britten waarschuwden de afgelopen dagen dat Brussel concessies zou moeten doen willen ze het eens worden.

Als de EU en het VK er niet uitkomen, stuiten de onderlinge handel en verkeer vanaf 1 januari op controles, heffingen en administratieve rompslomp.