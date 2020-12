AEX hard onderuit door zorgen over virusmutatie

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met een fors verlies begonnen aan de verkorte handelsweek. Ook de andere Europese beurzen openden flink in het rood. De zorgen over een nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus en het uitblijven van een doorbraak in de brexitonderhandelingen joegen beleggers schrik aan. Een akkoord in Washington over extra coronasteun voor de Amerikaanse economie kon het tij niet keren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,8 procent lager op 614,04 punten. De MidKap daalde ook 1,8 procent, tot 905,19 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 2,6 procent. Londen verloor 2 procent en ook het Britse pond stond onder druk. De Britse premier Boris Johnson heeft strengere coronamaatregelen aangekondigd voor een deel van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe variant van het coronavirus, die zich sneller kan verspreiden.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM kelderde dik 9 procent bij de middelgrote bedrijven. Diverse landen, waaronder Nederland en Frankrijk, hebben besloten voorlopig geen vliegtuigen uit Groot-Brittannië meer toe te laten uit angst de virusmutatie te importeren. In de AEX daalde Unibail-Rodamco-Westfield 6,1 procent. Het vastgoedconcern verkoopt drie kantoorgebouwen in de Parijse zakenwijk La Défense aan institutionele beleggers voor 213 miljoen euro.

Zwaargewicht Shell raakte 5,8 procent kwijt. Het olie- en gasconcern verwacht in het vierde kwartaal tot 4,5 miljard dollar opzij te moeten zetten voor afschrijvingen op bezittingen en reorganisatiekosten. Ook rekent Shell op “aanzienlijk lagere” resultaten van de handel in olie en zal de upstream-tak, die zich bezighoudt met de winning en exploratie van olie en gas, vermoedelijk verlieslatend zijn.