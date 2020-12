Deal bereikt in Amerikaanse politiek over coronasteunpakket

De leiders van zowel de Republikeinen als de Democraten in het Amerikaanse Congres hebben een deal bereikt over een coronasteunpakket van zo’n 900 miljard dollar (734 miljoen euro). De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell en zijn Democratische tegenhanger Chuck Schumer hebben dat zondagavond de Senaat meegedeeld.

“We kunnen eindelijk melden wat ons land al een heel lange tijd had moeten horen: er komt meer hulp aan!”, aldus McConnell. Een deel van het miljardenbedrag voorziet in financiĆ«le hulp aan Amerikanen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Ook is het geld bedoeld voor kleine ondernemingen, ziekenhuizen, scholen en de distributie van de coronavaccins.

Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden – samen het Congres – moet de deal goedkeuren. Onduidelijk is nog wanneer dat gebeurt.

Het is het op een na grootste economische steunpakket uit de Amerikaanse geschiedenis. Tijdens de eerste coronagolf in maart werd 2,3 biljoen dollar uitgetrokken.