Enorme vertragingen en onduidelijkheid bij transportbedrijven

Logistiek dienstverleners zitten door de reisbeperkingen vanwege de zeer besmettelijke variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk in onzekerheid of ze hun personeel nog wel terug kunnen krijgen voor de kerst. Ook kampen ze met vertragingen en mogelijk omzetverlies. De enige zekerheid is dat de chauffeurs die er nu zitten terug kunnen komen, vertelt Marius Pronk, planner bij John Pronk Transport: “Maar als ze morgen zeggen dat chauffeurs ook niet meer mee mogen, dan wordt het een ander verhaal.”

Kees de Wit, directeur van vervoerder Van der Luyt in Oegstgeest, zegt dat er door de reisbeperkingen “enorme vertragingen” zijn. “Zendingen kunnen niet meer vertrekken. We moeten afwachten of er boekingen zijn. Het is onzeker met hoofdletters, er kan bijna niks.” Van der Luyt vervoert versproducten zoals bloemen, planten, groente en fruit. Een kwart daarvan gaat naar het Verenigd Koninkrijk, de rest naar andere landen zoals Zwitserland, ItaliĆ« en Frankrijk. Volgens De Wit zitten er momenteel geen chauffeurs vast in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf heeft in totaal 350 chauffeurs in dienst, onder wie vijftien Britten. “Alle Engelse chauffeurs zijn in Engeland”, aldus De Wit.

De kerstperiode is normaal een drukke tijd, vertelt De Wit, omdat veel mensen thuis zijn. “De verwachting was dat het extra druk zou worden. Dat zal nu wel stoppen.” Het bedrijf bekijkt of het kan omrijden en andere havens kan gebruiken. “Het is afwachten waar klanten oplossingen voor nodig hebben. Veel is nog onduidelijk.” Het bedrijf zegt geen gehoor te geven aan de oproep van TLN om voorlopig niet te transporteren. “Ik begrijp het, maar ik kan moeilijk tegen klanten zeggen ‘ga het zelf maar wegbrengen’, dus dat doen we niet.”

Bij John Pronk Transport in onder meer Kudelstaart werken ongeveer zeventig chauffeurs. De Britten daarvan zitten al in het Verenigd Koninkrijk en hoeven nu niet terug. Planner Marius Pronk vertelt dat de Nederlandse chauffeurs die nu in het Verenigd Koninkrijk zitten vanavond met de Stena Line nog terug kunnen, maar dat het allerminst zeker is of het bedrijf nog andere chauffeurs naar het Verenigd Koninkrijk gaat sturen de komende dagen. “De boten zitten overvol. We hebben nu een vertrekdag, en proberen om zoveel mogelijk onbegeleid transport over te sturen. Maar we ontkomen er niet aan om ook begeleid te sturen. En dan wordt het moeilijk om onze chauffeurs voor kerst terug te krijgen.”

Tachtig procent van de bloemen, planten, groente en fruit die John Pronk Transport vervoert gaat naar het Verenigd Koninkrijk, de rest naar de Benelux. “Er is veel onzekerheid; gaan we wel, gaan we niet. Er is heel weinig informatie.” Pronk kan geen inschatting doen van de misgelopen omzet. “Normaal is het niet druk, maar vorige week hadden we een hele drukke week omdat iedereen vanwege de brexit voor 1 januari de handel binnen wil hebben.” Voor lege schappen in Nederland door de blokkade is Pronk niet bang. “Nee, het Verenigd Koninkrijk is afhankelijk van ons. Dat merken ze nu wel.”