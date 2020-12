‘Groente en fruit met enige vertraging naar Verenigd Koninkrijk’

De levering van groente en fruit in het Verenigd Koninkrijk uit Nederland gaat gewoon door, maar bij de transporten is sprake van enige vertraging. Dat zegt een woordvoerster van branchevereniging GroentenFruit Huis.

Ze wijst er daarbij op dat tot nu toe alle transporten vanuit Hoek van Holland gewoon door konden gaan. “En inmiddels is ook bekend geworden dat de transporten vanuit Frankrijk mogelijk weer hervat kunnen worden. Dat scheelt ook”, zegt ze. Het is onduidelijk of er eventuele schade is voor de sector, vanwege de vertragingen. “Alle producten worden met koelwagens vervoerd. Dat is wel even goed te houden.”

De Britse markt is belangrijk voor de Nederlandse groente- en fruitsector. De afgelopen drie jaar werd er jaarlijks voor 1,2 miljard euro aan verse groente en fruit aan het land verkocht. De helft van de jaaromzet bestaat uit tomaten, paprika en komkommer.

In december gaat het vooral om uien en tomaten. Deze twee groenten waren in de laatste maand van vorig jaar samen goed voor 40 procent van het totale gewicht dat naar het Verenigd Koninkrijk werd uitgevoerd. De totale exportomzet bedroeg in december 2019 een kleine 70 miljoen euro.