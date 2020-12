Parlement VS stemt in met coronasteunpakket en begroting

Een omvangrijk pakket van coronasteunmaatregelen heeft meerderheidssteun gekregen in de twee kamers van het parlement van de Verenigde Staten. Na maanden gesoebat hebben zowel het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden als de overwegend Republikeinse Senaat het pakket ter waarde van 900 miljard dollar (ongeveer 735 miljard euro) goedgekeurd.

Rond 23.00 uur plaatselijke tijd werd duidelijk dat er in de Senaat een meerderheid is voor het coronasteunpakket. Eerder op de avond stemde een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden al in met de economische steunmaatregelen.

Het Amerikaanse Congres stemde tegelijkertijd ook in met de overheidsbegroting tot september 2021. Die heeft een totale omvang van 1,4 biljoen dollar (1100 miljard euro). Een dreigende ‘shutdown’ van de overheidsdiensten is daarmee voorkomen.

Het steunpakket dat miljoenen huishoudens en kleine bedrijven door de coronacrisis moet helpen, wacht nu nog op een handtekening van president Donald Trump. Het Witte Huis heeft laten weten dat de president zijn handtekening onder het steunpakket zal zetten.

Het tweede steunpakket omvat onder meer een eenmalige cheque van 600 dollar voor de meeste Amerikanen, en steun voor de miljoenen Amerikanen die sinds het uitbreken van de coronapandemie hun baan zijn kwijtgeraakt. Op zaterdag loopt een vorige steunregeling voor die Amerikanen af.

Ook wordt een steunregeling voor worstelende kleine bedrijven uitgebreid en gaat er meer extra geld naar scholen, luchtvaartmaatschappijen, openbaar vervoer en vaccindistributie.

Het pakket wordt zowel door Democratische als Republikeinse kopstukken gezien als een compromis. Het wetsvoorstel bevat niet alles wat Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, wilde, maar gaat volgens haar de goede kant op. “Het is een eerlijk compromis”, zei een Republikeinse volksvertegenwoordiger.