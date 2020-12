VS: Huis van Afgevaardigden keurt coronasteunpakket goed

Een pakket van steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie in verband met de coronacrisis heeft meerderheidssteun gekregen in het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Amerikaanse parlement. Er wordt in het Congres al maanden gesoebat over het tweede steunpakket. Met de maatregelen waar nu de Senaat over moet stemmen, is ongeveer 900 miljard dollar (ongeveer 735 miljard euro) gemoeid.

Het Huis van Afgevaardigden stemde ook in met de overheidsbegroting tot september 2021. Die heeft een totale omvang van 1,4 biljoen dollar (1100 miljard euro).

Het steunpakket, dat alleen nog steun van een Senaatsmeerderheid en de handtekening van president Donald Trump moet krijgen, omvat onder meer een eenmalige cheque van 600 dollar voor de meeste Amerikanen, en steun voor de miljoenen Amerikanen die sinds het uitbreken van de coronapandemie hun baan zijn kwijtgeraakt. Op zaterdag loopt een vorige steunregeling voor die Amerikanen af.