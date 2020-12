‘Onlineverkoop bloemen loopt goed tijdens lockdown’

De onlineverkoop van bloemen tijdens de kerstlockdown loopt erg goed. Volgens bloemenwebwinkel Topbloemen.nl is het aantal bestellingen deze maand meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

December is traditioneel al een goede maand, maar door de sluiting van fysieke bloemenwinkels en tuincentra wordt nog veel meer via internet besteld, zegt Topbloemen.nl. De bloemen en kerstboeketten worden gebruikt om het huis te decoreren of om cadeau te doen.

De populairste bloemen voor de feestdagen zijn amaryllissen, rode besjes en rozen. In kerstboeketten zijn vooral rode besjes, kersttakken, kerstballen en dennenappels populair.