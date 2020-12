Europarlementariër: opluchting, maar nog geen uitgemaakte zaak

Het bereiken van een voorlopige overeenkomst over de Brits-Europese handelsrelatie na de brexit zorgt voor opluchting bij PvdA-Europarlementariër Kati Piri. Maar ze waarschuwt tegelijkertijd dat de details van het zeer omvangrijke akkoord nog niet bekend zijn.

Het Europees Parlement moet zich nog buigen over de vraag of de overeenkomst of delen hiervan voorlopig goedgekeurd kunnen worden. Op een later moment zal worden gestemd over het gehele pakket, maar niet voordat alle onderdelen goed zijn bestudeerd, benadrukt Piri, die tevens brexit-rapporteur van het Europees Parlement is.

“Dit 2000 pagina’s tellend document gaat onze toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk op vele niveaus bepalen”, zegt de politica. “Tot dusver hebben we geen enkel woord gezien dat op papier is gezet. Het is dus van belang dat de komende weken alle onderdelen goed worden bestudeerd, voordat het Europees Parlement overgaat tot goedkeuring van het verdrag.”

Volgens de PvdA’er moet de deal onder meer samengaan met een “eerlijk en duurzaam” visserijakkoord en duidelijk uitvoerbare bepalingen bevatten die garanderen dat Londen zich houdt aan haar verplichtingen. Daarnaast is de volledige en tijdige doorvoering van het terugtrekkingsakkoord en de bescherming van het Goede Vrijdagakkoord een harde eis voor goedkeuring door het parlement, aldus Piri.