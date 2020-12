Havenbedrijf Rotterdam: goed dat er nu meer duidelijkheid is

Het is goed dat er meer duidelijkheid is nu de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een handelsovereenkomst hebben gesloten. Dat zegt het Havenbedrijf Rotterdam. De deal betekent echter niet dat bedrijven zich niet meer moeten voorbereiden, want ondanks het akkoord gelden vanaf 1 januari 2021 douaneformaliteiten voor het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk.

Jaarlijks worden miljoenen tonnen goederen geïmporteerd en geëxporteerd via de haven van Rotterdam. Daarom hebben overheden, autoriteiten en terminals zich voorbereid op de nieuwe situatie per 1 januari. Het Havenbedrijf werkt hiervoor al ruim twee jaar samen met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, douane, ferry-bedrijven en andere logistieke partners om het transport van goederen naar Britse havens zo soepel mogelijk te laten verlopen en de kans op verkeershinder door opstoppingen te minimaliseren.

Zo is er een verplicht digitaal aanmeldsysteem en voor de vrachtauto’s voor de ferry-terminals zijn in de buurt tijdelijke parkeerplaatsen beschikbaar. Maar er zal gewend moeten worden aan de nieuwe praktijksituatie, zegt het Havenbedrijf. “Ondanks alle voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen bestaat de kans dat het logistieke proces in de eerste dagen van het nieuwe jaar minder soepel verloopt dan normaal.”