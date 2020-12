Na handelsdeal vindt Schotland het tijd om eigen weg te gaan

Nu het Verenigd Koninkrijk op 1 januari echt weg is uit de Europese Unie, is het moment aangebroken voor Schotland een eigen weg te gaan. Het is tijd voor Schotland om “onze eigen toekomst” als onafhankelijke, Europese natie in kaart te brengen, aldus de Schotse premier Nicola Sturgeon. Ze reageerde op het bereiken van een handelsakkoord tussen het VK en de Europese Unie.

Sturgeon wijst erop dat de brexit plaatsvindt tegen de wil van Schotland. Een meerderheid van de bevolking daar sprak zich in het brexitreferendum van 2016 uit tegen vertrek uit de Europese Unie. “Er is geen deal die ooit zal goedmaken wat de brexit ons afneemt”, beklemtoont Sturgeon. Als onafhankelijk land kan Schotland weer toetreden tot de EU. De premier wil volgend jaar een Schots referendum houden over vertrek uit het VK.

Bij een volksraadpleging in 2014 koos een nipte meerderheid ervoor om bij het VK te blijven. Na de brexit lijken steeds meer Schotten voor onafhankelijkheid te zijn. Een officieel referendum moet wel worden goedgekeurd door de Britse premier Boris Johnson.