Opluchting bij vliegtuigbouwer Airbus over brexitdeal

Vliegtuigbouwer Airbus is opgelucht over de handelsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. “We zijn verheugd over het nieuws dat er een overeenkomst is bereikt”, zei Airbus-topman Guillaume Faury donderdag in een verklaring.

Een woordvoerder voegt eraan toe dat de gevolgen voor de luchtvaart nog worden onderzocht. Maar het Europese conglomeraat is verheugd dat een breuk met Groot-Brittannië is vermeden. Een no-dealbrexit zou de investeringen van Airbus in dat land in gevaar kunnen brengen, waarschuwde Faury eerder deze maand. Of er in Groot-Brittannië wordt geïnvesteerd, hangt volgens de Fransman af van hoe makkelijk het na de brexit is om zaken te doen met het land.

Vooral de luchtvaart is hard getroffen door de coronacrisis. Airbus heeft zijn productie met ongeveer 40 procent verminderd. Het bedrijf heeft vestigingen in meerdere Europese landen, waaronder Groot-Brittannië, waar vleugels voor passagiersvliegtuigen worden gemaakt.