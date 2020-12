Wall Street verwerkt brexitdeal

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine winsten aan een verkorte handelssessie begonnen. Beleggers op Wall Street reageren op de voorlopige handelsovereenkomst over de Brits-Europese relatie na de brexit.

De Dow-Jonesindex won in de eerste handelsminuten 0,1 procent tot 30.167 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent vooruit tot 3697 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent omhoog tot 12.824 punten.

Woensdagavond staken al de eerste geruchten over een deal de kop op, maar witte rook kwam er toen nog niet. Wel werd er door EU-functionarissen gezinspeeld op een bericht in de vroege ochtend donderdag. Later lieten aangekondigde persconferenties van Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie herhaaldelijk op zich wachten.

Wegens kerstavond eindigt de handel in New York donderdag al om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Amerikaanse beleggers letten ook op politieke ontwikkelingen in Washington, waar opnieuw werk nodig is aan een akkoord over een steunpakket tegen de economische crisis die corona heeft veroorzaakt. President Donald Trump weigerde deze week zijn handtekening te zetten onder stimuleringsmaatregelen van 900 miljard dollar, maar het optimisme dat er een nieuw akkoord over steun komt overheerst.