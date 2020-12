Belgisch kweekvleesbedrijf Peace of Meat in Israëlische handen

Het Belgische kweekvleesbedrijf Peace of Meat is overgenomen door het Isralische Meat-Tech 3D. Met de overname is een bedrag van 15 miljoen euro, deels in aandelen, gemoeid. De helft van dat bedrag wordt meteen overgemaakt. De rest volgt na twee jaar als een reeks “technologische mijlpalen” zijn behaald. Peace of Meat werd in 2019 opgericht en geldt als een pionier voor kweekvlees in België.

Kweekvlees is een diervriendelijk en duurzaam alternatief voor vlees, want er worden geen dieren voor geslacht. Via biologische processen kweekt Peace of Meat vet- en levercellen van onder meer van kip en eend. Het bedrijf wil onder meer foie gras maken van in laboratoria gekweekte levercellen van de eend.

De Israëliërs menen de kennis en kunde van Peace of Meat te kunnen gebruiken om hybride voeding op de markt te brengen. Daarbij worden de vetten verrijkt met proteïnen om de smaak en vleestextuur te optimaliseren.

Meat-Tech verwacht dat de eerste van die producten in 2022 op de markt kan komen. Het Israëlische bedrijf, dat zelf een manier ontwikkelde om vlees vanuit cellen te printen in 3D, heeft een beursnotering op Nasdaq.

Peace of Meat is een sectorgenoot van het Nederlandse bedrijf Mosa Meat, een spin-off van de Universiteit Maastricht. Ook Mosa Meat werkt toe naar de introductie van zijn kweekvlees voor consumenten. Hamburgers en gehaktballen van Limburgs kweekvlees liggen als het goed is vanaf 2023 in de winkelschappen. Enkele andere bedrijven zijn daar al bijna aan toe. Het Amerikaanse Eat Just kreeg eerder toestemming om in het lab gekweekt kippenvlees te verkopen in Singapore.