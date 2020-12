Iran weet ondanks sancties VS aan coronavaccins te komen

Iran heeft een manier gevonden om toch de beschikking te krijgen over miljoenen coronavaccins, ondanks de sancties die de Verenigde Staten tegen het land hebben ingesteld. Het land heeft bijna 17 miljoen doses ingekocht via het COVAX-initiatief, dat wordt gesteund door de Wereldhandelsorganisatie WHO.

De 200 miljoen euro die nodig was om de vaccins te betalen werden via twee banken, een Turkse en een Europese, geregeld. De Amerikaanse autoriteiten zouden volgens de gouverneur van de Iraanse centrale bank “onder druk van de publieke opinie” akkoord hebben gegeven voor de transactie.

Iran is een van de landen die het zwaarste is getroffen door het coronavirus in het Midden-Oosten. Circa 1,2 miljoen Iraniƫrs zijn besmet en het dodental ligt boven de 54.000. Volgens autoriteiten in Iran wordt de coronabestrijding in het land tegengewerkt door de Amerikaanse sancties. Daardoor zijn onder meer de olie-inkomsten van het land opgedroogd. Verder is Iran afgesloten van het wereldwijde banksysteem.

De VS zeiden eerder dat sancties niet van toepassing zijn op humanitaire goederen zoals geneesmiddelen, medische benodigdheden en voedsel, maar volgens Iran zorgen de maatregelen ervoor dat het land geen toegang heeft tot zijn eigen geld, dat in het buitenland is bevroren. Iran is daardoor niet in staat om voor de invoer van goederen en diensten te betalen. Het land zou naar eigen zeggen eerder al vergeefs hebben geprobeerd om via COVAX aan vaccins te komen.