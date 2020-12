Meer supermarkten dan normaal open op eerste kerstdag

Door de coronacrisis zijn er dit jaar meer supermarkten op eerste kerstdag open dan in andere jaren. Meer gemeenten bieden daar ruimte voor om zo de drukte te spreiden. Om die reden waren de afgelopen dagen supermarkten ook al langer open, sommige tot middernacht of zelfs 24 uur per dag. Ook op kerstavond bleven er al veel meer supermarkten in de avonduren open.

Op eerste kerstdag gaat bijna de helft van alle supermarkten in Nederland open, inventariseerde website openingstijden.nl. Deen is daarbij de keten met het hoogste percentage geopende winkels. Het gaat om 85 procent. Dirk (72 procent open) volgt. Van alle Albert Heijn-vestigingen gaat zo’n twee derde open, Jumbo ontvangt klanten in iets meer dan de helft van de winkels. Lidl gaat het minst mee in de trend en opent slechts 14 procent van zijn filialen.

Op tweede kerstdag zijn er doorgaans veel meer supermarkten open en dat is ook dit jaar weer het geval. Meer dan 90 procent van alle supermarkten opent dan de deuren.