Ook Britse vissers woedend: we zijn in uitverkoop gedaan

Niet alleen de Europese vissers, maar ook de Britse vissers zijn ontevreden met het resultaat van de brexit-overeenkomst over die sector dat deze week werd behaald. Britse vissers zijn woedend op hun premier Boris Johnson omdat hij in hun ogen “uitverkoop heeft gehouden”.

Europese vissers krijgen volgens het akkoord nog zeker 5,5 jaar toegang tot de Britse wateren, maar mogen wel een kwart minder vis vangen dan voorheen. De Britse vissers vinden dat hun vangstquota echter veel te laag zijn. Tijdens de brexitcampagne in 2016 beloofden de voorstanders van brexit nog dat de Britse vissers volledige soevereiniteit over de Britse wateren zouden krijgen.

De Britse Nationale Federatie van Vissersorganisaties zegt dat de sector is opgeofferd door Johnson. Als voorbeeld noemt de woordvoerder het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de schelvisvangst in de Keltische Zee, waar 80 procent van de vangst in handen van de EU-vloot blijft voor nog eens vijf jaar.

“In de eindfase van de onderhandelingen deed de premier grote concessies, ondanks de retoriek en zijn toezeggingen. Er zal natuurlijk een uitgebreide public relations-oefening plaatsvinden om de overeenkomst af te schilderen als een fabelachtige overwinning, maar het zal door de visserij-industrie gezien worden als een forse nederlaag,” aldus de zegsman van de Britse vissers.

Ook de Nederlandse visserijsector reageerde teleurgesteld over het visserijakkoord. Ze zijn weliswaar opgelucht dat er een brexitdeal is en dat ze toegang houden tot de Britse wateren, maar zeker niet blij met de gesloten deal. “De visserij betaalt een hoge prijs voor deze deal,” aldus directeur Pim Visser van VisNed, dat de belangen van de kottervissers vertegenwoordigt.