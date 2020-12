Blok: kabinet hoopt op ‘stevige’ brexitvergoeding voor vissers

Het kabinet hoopt een flink bedrag in de wacht te slepen om vissers tegemoet te komen voor de schade die zij oplopen door het brexitakkoord. Dat zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. De Europese Commissie zet vooraf al 600 miljoen euro opzij voor vissers in de getroffen landen aan de Noordzee. Daar moet Nederland een behoorlijk deel van krijgen.

Die 600 miljoen euro is onderdeel van een speciaal ‘aanpassingsfonds’ dat in het leven is geroepen. Landen en sectoren die hard worden geraakt door de overstap op de nieuwe samenwerking met de Britten, kunnen daar een beroep op doen.

De visserij is een van die sectoren. De brexitdeal betekent onder meer dat Nederlandse vissers de komende jaren een kwart minder vis mogen vangen in Britse wateren. Dat kost de sector waarschijnlijk honderden miljoenen euro’s. “Een hard gelag”, noemt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf dit. SGP’er Roelof Bisschop heeft het over “bijzondere klappen” die de vissers moeten incasseren. Ook veel andere partijen vroegen in spoeddebat met minister Blok over het nieuwe akkoord naar de gevolgen voor de vissers.

Blok gaf toe dat het akkoord de vissers hard raakt. Wel wijst hij op het aanpassingsfonds, dat volgens hem kansen biedt. “Het is dan ook de Nederlandse inzet om daar een heel stevig deel uit te krijgen, in lijn met de stevige schade die Nederlandse vissers ook oplopen.” Pas later zal meer duidelijk worden over de verdeling van de 5 miljard die de Europese Commissie in totaal opzij heeft gezet.