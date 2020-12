Factoring als groeigeld steeds populairder in het MKB

Factoring is in Nederland en in ondernemersland een reeds bekend begrip. Het komt er kortweg op neer dat je snel over het factuurbedrag beschikt. Hier heb je uiteraard ook recht op als ondernemer, alleen het verschil is dat je niet langer hoeft te wachten tot de betalingstermijn is verstreken.

Dankzij factoring beschik je snel over je financiƫle middelen. Dat biedt uitkomst, want je (uitstaande) factuurbedrag heb je binnen 24 uur op je rekening staan. Zo kun je verder met je bedrijfsvoering zonder te hoeven wachten op inkomsten.

Deze alternatieve financieringsvorm is al langer in opkomst in ons land, maar heeft zeker aan bekendheid gewonnen dankzij de coronacrisis. Freelancers en MKB-bedrijven voelden de bui toen al hangen. Het was van belang om openstaande facturen z.s.m. (terug)betaald te krijgen. Op deze manier konden veel ondernemingen de figuurlijke klappen opvangen, naast het ontvangen van NOW-steun uiteraard.

Hoofd boven water houden

“Aan het begin van de coronacrisis dachten we dat het gebruik van factoring enorm zou afnemen”, aldus Susanne, werknemer bij o2 Factoring. “Het tegendeel is echter gebleken. Er zijn nog steeds veel MKB-bedrijven die baat hebben bij factoring.” Juist in tijden van corona zorgt factoring ervoor dat bedrijven zo hun hoofd boven water kunnen houden en draagt op een positieve manier bij aan de bedrijfsvoering.

Natuurlijk zijn er mensen die sceptisch tegenover het begrip factoring staan. Om van factoring gebruik te maken zitten er wel kosten aan verbonden. Deze kosten bedragen een klein percentage wat je op basis van je factuur afdraagt aan het factoringbedrijf. Het percentage dat je afdraagt is op basis van het factuurbedrag. Veel factoringbedrijven maken vooraf vrijblijvend een offerte op maat. Zo krijg je een beter beeld van wat de mogelijkheden voor jouw onderneming zijn.

Het voordeel is wel dat het factuurbedrag snel op je rekening staat en je de betalingstermijn(en) niet hoeft uit te zitten. Daarnaast wordt ook het debiteurenbeheer en faillissementsrisico overgenomen. Op deze manier kun je meer tijd steken in andere aspecten van je bedrijf en hoef je je niet langer zorgen te maken over debiteuren en betalingstermijnen.