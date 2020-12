KPN: voorlopig geen roamingkosten in Verenigd Koninkrijk

Telecombedrijf KPN gaat vanaf 1 januari geen extra roamingkosten voor bellen en internetten in rekening brengen bij Nederlandse reizigers in het Verenigd Koninkrijk. Vanwege de brexit kunnen de kosten voor roaming in Groot-Brittannië in principe veranderen. Maar veel telecombedrijven komen nog niet met aanpassingen.

“Voorlopig verandert er niks voor onze klanten. Wij blijven Roam Like Home toepassen in het Verenigd Koninkrijk net zoals we dat ook toepassen in EU-landen”, zegt een woordvoerder van KPN. KPN koopt roaming in bij mobiele operators in het Verenigd Koninkrijk en “die afspraken blijven voorlopig gewoon gelden.”

Telecombedrijven mogen geen extra kosten rekenen aan klanten die in een ander EU-land sms’en, bellen of surfen op het internet. Maar voor Groot-Brittannië verandert de situatie: op 1 januari komt er een einde aan de overgangsperiode waarin de EU-regels nog gelden voor het Verenigd Koninkrijk. Telecombedrijven kunnen dan in theorie tarieven voor roaming gaan rekenen. Roaming betekent dat een telefoon verbinding maakt met een buitenlands netwerk.

Belgische providers wijzigen hun roamingtarieven voorlopig ook niet. En Britse aanbieders hebben al aangegeven dat ze omgekeerd, voor Britten die naar de Europese Unie reizen, ook geen roamingkosten gaan rekenen. Het is niet duidelijk hoe lang deze situatie zal standhouden. Andere Nederlandse telecombedrijven zoals T-Mobile en VodafoneZiggo hebben nog niet laten weten of er iets gaat veranderen. Zij onderzoeken momenteel nog wat de gevolgen zullen zijn voor hun klanten.