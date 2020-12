Lagerhuis VS stemt in met verhoging coronasteuncheque

Het Amerikaanse lagerhuis heeft ingestemd met president Trumps eis om de waarde van de steuncheque voor Amerikanen uit het coronasteunpakket te verhogen van 600 naar 2000 dollar. Het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden stemde met 275 tegen 134 stemmen voor het voorstel.

Ook de Senaat moet over het plan stemmen. Maar daar zijn de Republikeinen in de meerderheid en is het nog onduidelijk of er voldoende steun is. Binnen Trumps eigen partij is er verzet tegen de verhoging van de steuncheques. Onder de tegenstemmers in het Huis waren 130 Republikeinen. De Senaat komt waarschijnlijk dinsdag bijeen.

Het coronasteunpakket ter waarde van 900 miljard dollar voor de Amerikaanse economie werd vorige week door het Congres (het Huis en de Senaat) na lang onderhandelen goedgekeurd. Trump weigerde aanvankelijk zijn handtekening onder de deal te zetten en wilde onder andere de waarde van de steuncheque naar 2000 dollar verhogen. Trump ging onlangs echter toch overstag.