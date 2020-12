Onderdelen kledingbedrijf Miss Etam en Steps failliet verklaard

De rechtbank in Utrecht heeft twee onderdelen van het moederbedrijf van kledingketens Miss Etam en Steps failliet verklaard. Vorige week had eigenaar NXT Fashion uitstel van betaling aangevraagd voor het distributiecentrum en het gezamenlijke dienstencentrum met in totaal 116 werknemers, omdat door de nieuwe lockdown alle omzet was weggevallen en niet meer aan de betalingsverplichtingen kon worden voldaan.

NXT Fashion spreekt van “triest nieuws”. Volgens het bedrijf was faillissement onvermijdelijk geworden doordat de bedrijfsonderdelen vanwege de recente doorstart niet in aanmerking lijken te komen voor de steunregeling NOW3. “De bewindvoerder en het management achten de kans klein tot uitgesloten dat een beroep op de NOW3-regeling zal worden gehonoreerd”, zo staat in de faillissementsaanvraag.

Namens NXT Fashion laat een zegsman weten dat de winkelonderdelen Miss Etam en Steps gewoon door zullen gaan. Er wordt daarbij volgens hem overgestapt op een nieuw bedrijfsmodel bij de inkoop van kleding. Alle 365 werknemers van de winkelorganisatie van NXT Fashion hebben nog voor de kerst hun salaris over december ontvangen, aldus een verklaring.