AEX licht hoger op laatste volle beursdag 2020

De Amsterdamse aandelenbeurs ging woensdag licht vooruit op de laatste volle handelsdag van het jaar. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine plussen zien. Beleggers deden het rustig aan na de recente sterke opmars en verwerkten het nieuws dat de Britse autoriteiten groen licht hebben gegeven voor het gebruik van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 630,71 punten. De hoofdindex koerst af op een jaarwinst van zo’n 4 procent en is ten opzichte van het dieptepunt van de coronacrisis in maart met dik 60 procent gestegen. De MidKap klom 0,1 procent tot 940,07 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent.

Op de beurzen in onder meer Frankfurt, Milaan en Zürich kan woensdag voor de laatste dag worden gehandeld. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs zijn op donderdag nog een halve dag open. Ook Londen en Madrid kennen op oudejaarsdag een verkorte handelssessie. Vrijdag zijn alle Europese beurzen gesloten.

AstraZeneca won 0,4 procent in Londen. De Britse toezichthouder MHRA heeft het vaccin dat de farmaceut samen met de Universiteit van Oxford heeft ontwikkeld, goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock worden vanaf 4 januari mensen ingeënt met het nieuwe vaccin. AstraZeneca won een dag eerder al ruim 3 procent.

Koploper in de AEX was Prosus met een winst van 3,1 procent. De techinvesteerder profiteerde van een sterke koerswinst van het Chinese internetconcern Tencent, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Bierbrouwer Heineken stond onderaan met een verlies van 1,3 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM daalde 0,8 procent in de MidKap. Volgens onderzoeksbureau Cirium heeft de coronacrisis een einde gemaakt aan 21 jaar van passagiersgroei voor de wereldwijde luchtvaartindustrie. Het wereldwijde passagiersverkeer kelderde dit jaar naar schatting met 67 procent en viel daarmee terug tot het niveau van 1999.

Ctac won 0,3 procent. De automatiseerder staakt zijn activiteiten in Frankrijk. Daarnaast heeft Ctac een langslepend juridisch geschil met een cliënt beëindigd zonder verdere nadelige gevolgen voor het resultaat.

De euro was 1,2257 dollar waard, tegenover 1,2246 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 48,31 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 51,38 dollar per vat.