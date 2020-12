Amerikaanse beleggers trekken zich op aan vaccinnieuws

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met winsten gesloten. Voor de toonaangevende Dow-Jonesindex zat er zelfs een hoogste slotstand ooit in. Het sentiment op Wall Street werd vooral gestuwd door het groene licht van Britse autoriteiten voor het gebruik van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Dat bericht leek bij beleggers zwaarder te wegen dan het nieuws dat de meer besmettelijke ‘Britse variant’ van het coronavirus ook in de Verenigde Staten bij iemand is aangetroffen.

De Dow eindigde 0,2 procent hoger op 30.409,56 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 3732,04 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij op 12.870,00 punten.

In de Amerikaanse Senaat wordt ook nog steeds gesteggeld over het coronasteunpakket van 900 miljard dollar, ondanks dat president Donald Trump eerder deze week zijn handtekening hieronder zette. Dat komt omdat Trump op de valreep nog een stemming had geëist over een verhoging van steuncheques voor Amerikanen van 600 naar 2000 dollar. Het lagerhuis is daarmee al akkoord gegaan. Maar de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell, ziet het voorstel niet zitten, zo gaf hij woensdag nogmaals aan. Binnen Trumps eigen partij is er veel verzet tegen de verhoging van de cheques.

Farmaceut Moderna wist de aandacht op zich gericht, na berichten over vertragingen bij diverse transporten van het door het bedrijf ontwikkelde coronavaccin. Dat zou komen doordat er vorige week enkele ladingen van het vaccin in Texas zijn gearriveerd, waarvan aan het licht is gekomen dat de temperatuur tijdens het vervoer iets boven het vereiste maximum lag. Het vaccin moet onderweg eigenlijk bevroren blijven. Het aandeel verloor bijna 3 procent

Amazon leverde daarnaast dik 1 procent aan beurswaarde in. Het webwinkelconcern neemt podcastmaker Wondery over. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Eerder deze maand meldde The Wall Street Journal al dat Amazon in gesprek was over een deal ter waarde van van meer dan 300 miljoen dollar. Met de overname zou Amazon zijn aanwezigheid in de audiosector willen uitbreiden.

De euro was 1,2295 dollar waard, tegenover 1,2283 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 48,28 dollar. Brentolie klom 0,5 procent in prijs tot 51,34 dollar per vat.