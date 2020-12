ING: nieuwbouw van woningen loopt volgend jaar verder terug

De nieuwbouw van woningen loopt volgend jaar verder terug. Dat verwacht het Economisch Bureau van ING. De krimp komt onder meer door een beperkte vergunningverlening, oplopende werkloosheid en financiële onzekerheid bij consumenten door de coronacrisis.

Dit jaar worden er circa 69.000 woningen opgeleverd. Dat zijn er al ongeveer 1500 minder dan in 2019. De daling zet in 2021 verder door naar 65.000 stuks. Daardoor loopt het woningtekort in Nederland nog verder op. Onder meer makelaars en de Vereniging Eigen Huis (VEH) hebben de afgelopen tijd al regelmatig een oproep gedaan om meer woningen bij te laten bouwen.

In een rapport over de bouw constateerde ING verder dat de volumekrimp in de sector afgelopen jaar is uitgekomen op zo’n 1 procent. De beperkte krimp was onder meer te danken aan kleine bouwbedrijven, die hun omzetten zagen aandikken.

Dat laatste kwam omdat consumenten juist in coronatijd hun huis lieten opknappen. “Het effect van de coronacrisis wordt in 2021 wel zichtbaar. Naar verwachting krimpt de sector dan met 4 procent”, waarschuwt ING. Dat komt door een kleinere financiële ruimte bij consumenten en afnemende investeringen in bedrijfsgebouwen.