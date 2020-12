Ook discounter Big Bazar laat personeel pakketjes bezorgen

Ook budgetwinkelketen Big Bazar gaat eigen personeel inzetten om tijdens de lockdown pakketjes te bezorgen. De discounter heeft geen webwinkel, maar door voordeelboxen aan te bieden via onlineplatform Wish denkt Big Bazar in deze moeilijke periode toch nog iets te kunnen verkopen.

Volgens directeur Hans Danhof neemt Big Bazar de stap omdat de ‘prijsbewuste’ klanten van de keten gedurende de lockdown anders aangewezen zijn op aankopen bij duurdere concurrenten.

Mensen kunnen kiezen uit onder meer een Hobby Schilder-box, een Familie Spel & Knutsel-box en een Schoonmaak-box. Medewerkers van Big Bazar bezorgen de bestellingen vanuit de winkel aan huis. Leveringen zijn binnen 48 uur mogelijk, aldus het bedrijf.

Andere winkelketens, waaronder Blokker en Intertoys, hadden eerder deze maand al aangekondigd dat hun eigen personeel pakketjes ging bezorgen. Volgens Blokker was dat nodig omdat bezorgdiensten als PostNL overliepen. In het distributiecentrum van Blokker stonden toen nog 18.000 pakketjes die PostNL niet had opgehaald. Big Bazar, Blokker en Intertoys zijn allemaal onderdeel van winkelconcern Mirage Retail Group van zakenman Michiel Witteveen.