Rustig begin Wall Street op laatste dag 2020

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine uitslagen aan de laatste sessie van het bewogen jaar 2020 begonnen. Beleggers verwerkten onder meer de laatste cijfers over WW-aanvragen. Bij de bedrijven stond techconcern Apple in de schijnwerpers. Het bedrijf verwijderde 39.000 games uit zijn Chinese appstore vanwege een deadline voor game-ontwikkelaars om een vergunning te regelen bij de Chinese autoriteiten.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 30.363 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3730 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 12.860 punten.

Apple won in de vroege handel 0,1 procent. Donderdag liep de deadline af die Apple had voor ontwikkelaars om een vergunning te overhandigen aan de overheid. Oorspronkelijk lag die deadline op eind juni, maar deze werd verlengd. Veel games wisten dus geen vergunning te verkrijgen en werden daarom verwijderd door Apple.

Het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering aanvroeg, is opnieuw gedaald. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid werden er 787.000 aanvragen ingediend, 19.000 minder dan een week eerder. Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de Verenigde Staten een beroep gedaan op het sociale vangnet. Doordat grote bedrijven reorganisaties hebben aangekondigd, blijven er nog wel steeds veel nieuwe aanvragen binnenstromen.

De handelsvolumes zijn op de laatste dag van het jaar traditiegetrouw dunner dan gebruikelijk. Veel beleggers en handelaren zijn namelijk vrij. Wall Street is vrijdag dicht voor nieuwjaarsdag, net als de meeste andere beurzen in de wereld. Op 4 januari gaan de beurzen weer open.