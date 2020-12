‘Verlengen lockdown zou enorme klap zijn voor horeca en winkels’

Als de huidige lockdown verlengd moet worden betekent dat “opnieuw een enorme klap voor horecaondernemers”. Met die opmerking reageert branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op uitlatingen van RIVM-baas Jaap van Dissel. Ook winkeliersorganisatie INretail zegt dat elke week dat de lockdown langer duurt, de situatie nijpender wordt.

Van Dissel veronderstelde in het AD dat er pas in februari versoepelingen mogelijk zijn, omdat er dan voor een tweede keer wordt gevaccineerd en er “vanaf die periode vermoedelijk gedeeltelijke versoepelingen mogelijk zijn voor de groepen die ingeënt zijn”.

De horeca is al sinds half oktober gesloten. Premier Mark Rutte kondigde eerder deze maand strengere lockdownmaatregelen aan. Deze duren tot en met 19 januari. Tot dan zijn alle scholen, niet-essentiële winkels, sportscholen, dierentuinen, musea en bioscopen dicht. Ook mogen niet-medische contactberoepen zoals kappers en sekswerkers hun werk niet uitvoeren en geldt een negatief reisadvies tot half maart. Op 12 januari beoordeelt het kabinet de effecten en welke maatregelen dan nog nodig zijn om de virusverspreiding tegen te gaan.

Volgens KHN zal een eventuele verlenging van de coronamaatregelen ook “een enorme impact op het perspectief voor de gehele sector, toeleveranciers én gasten” hebben. De horecabrancheorganisatie pleit al langer een beter perspectief voor de toekomst. “Perspectief is cruciaal; horecaondernemers moeten weten waar ze qua planning, personeel en inkoop rekening mee moeten houden. Deze continue ‘speculaties’ zorgen ook voor veel onrust in de sector”, aldus KHN.

Ook winkeliers maken zich volgens INretail enorme zorgen over het perspectief. “We horen continu dat er groeiende zorgen zijn over het perspectief. Winkeliers mochten tot het begin van de tweede lockdown de winkels openhouden, maar ook na de eerste lockdown zagen we dat de omzetten terugvielen omdat mensen niet meer naar de winkels kwamen. Online heeft weliswaar een vlucht genomen en veel ondernemers hebben een digitale slag gemaakt, maar dat vereffent niet de schade die je winkel lijdt”, aldus een woordvoerder.