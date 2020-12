Wall Street sluit slotsessie turbulent 2020 met records

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag in een rustige laatste sessie van het bewogen jaar 2020 hoger gesloten. Daarbij kwamen de brede S&P 500 en de leidende Dow-Jonesindex tot nieuwe records. Beleggers verwerkten onder meer meevallende cijfers over de WW-aanvragen.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 0,7 procent op een nieuw hoogtepunt van 30.606,48 punten. De leidende index begon het jaar op 28.538,44 punten. In maart kelderde de index nog voor het eerst in drie jaar tot onder de 20.000 punten, maar daarna werd de opmars ingezet geholpen door steunpakketten en vaccinhoop.

De brede S&P 500 eindigde het jaar op 3756,07 punten wat eveneens een nieuw record betekende. De index dikte donderdag 0,6 procent aan. Techgraadmeter Nasdaq maakte een eerder verlies goed en won 0,1 procent tot 12.888,28 punten. De graadmeter leverde zijn beste jaarprestatie sinds 2009 met een winst van circa 43 procent.

Automaker Tesla sloot het jaar af in stijl. Het aandeel, dat recent toetrad tot de S&P 500, won 1,6 procent tot andermaal een nieuw record. Tesla heeft dit jaar ruim 750 procent aan beurswaarde gewonnen. Tesla krijgt in de brede index gezelschap straks van een ander zogeheten cleantech bedrijf. Energiebedrijf Enphase Energy (plus 1,5 procent) wordt per 7 januari in de S&P 500 opgenomen. Het bedrijf vervangt juweliersbedrijf Tiffany dat wordt overgenomen door LVMH.

Vliegtuigmaker Boeing verloor 1,2 procent. Autoriteiten in Singapore staan vluchten met de gewraakte Boeing 737 MAX nog niet toe. Pas als alle autoriteiten weer voldoende vertrouwen hebben in de veiligheid van het toestel, dat eerder betrokken was bij twee dodelijke crashes, zal deze weer voor commerciƫle vluchten worden ingezet.

Techbedrijf Microsoft won 0,3 procent. De vermoedelijk Russische hackers die eerder deze maand cyberaanvallen uitvoerden op tal van Amerikaanse overheidsinstellingen bleken ook toegang te hebben gehad tot interne broncodes van Microsoft. Volgens het bedrijf zijn voor zover bekend geen klantgegevens of diensten buitgemaakt.

Verder zakte ExxonMobil 0,9 procent. De energiereus maakte bekend tot 20 miljard dollar aan afschrijvingen te doen. Voor volgend jaar rekent het bedrijf op hogere olieprijzen.

Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 48,41 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 51,75 dollar per vat. De euro was 1,2222 dollar waard, tegen 1,2277 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.