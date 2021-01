Britten verlaten interne Europese markt met akkoord in achterzak

Het Verenigd Koninkrijk is per vrijdag officieel geen onderdeel meer van de interne Europese markt. De Britten verlieten krap een jaar geleden al de Europese Unie, maar waren tot eind 2020 gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. Onderhandelaars van beide kampen bereikten na lang onderhandelen pas kort voor kerst een overeenkomst over hun toekomstige handelsrelatie.

Lange tijd dreigde het uitblijven van nieuwe afspraken over handel grote chaos en kostbare handelsbelemmeringen te veroorzaken na de jaarwisseling. Evengoed zal de handel vanaf 1 januari minder vlot verlopen.

Zo krijgt de Nederlandse douane het hoe dan ook drukker. In de afgelopen twee jaar heeft de douane circa negenhonderd nieuwe medewerkers aangenomen om al het extra werk te verzetten. Eerder gaf de instantie aan in de eerste vier tot zes weken vertragingen te verwachten in de Rotterdamse haven als gevolg van de brexit.

Ook op Schiphol zal het wennen zijn, omdat reizigers echt te maken krijgen met een grens. Ook mogen bijvoorbeeld niet meer zomaar bepaalde bederfelijke producten het land worden binnengebracht.

Op vrijdag staan al de eerste vluchten en afvaarten vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk en vice versa gepland. De verwachting is dat eventuele problemen per maandag meer zullen opspelen, als de handel meer als normaal verloopt.