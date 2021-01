Autobouwer Tesla haalt verkoopdoelstelling Elon Musk net niet

Maker van elektrische auto’s Tesla is er afgelopen jaar net niet in geslaagd om aan de eigen verkoopdoelstelling te voldoen. Topman Elon Musk wilde graag een half miljoen wagens aan de man brengen, maar de leveringen bleven steken op 499.550 voertuigen. Oftewel het bedrijf kwam 450 auto’s tekort.

Toch lijkt Tesla in de laatste maanden van 2020 een stuk beter te hebben gepresteerd dan analisten in doorsnee voor mogelijk hielden. In het vierde kwartaal bedroegen de leveringen meer dan 180.000 stuks. Dat komt neer op een groei van dik 40.000 auto’s ten opzichte van het voorgaande kwartaalrecord dat neergezet werd in de zomermaanden. Vergeleken met 2019 heeft Tesla zijn verkopen vorig jaar met 36 procent opgevoerd.

Eerder had Musk overigens al aangegeven dat het halen van het doel vanwege de coronapandemie wat moeilijker was geworden. Evengoed hield het bedrijf de ambitie overeind. Musk, die tegenwoordig een van de rijkste personen ter wereld is, spoorde zijn werknemers zelfs extra aan zo hard mogelijk te werken om zoveel mogelijk Tesla’s te produceren.

Het Amerikaanse bedrijf bracht zaterdag nog geen winstcijfers naar buiten. De financiële prestaties over 2020 worden waarschijnlijk pas begin volgende maand gepresenteerd. In het derde kwartaal van vorig jaar sloot Tesla overigens voor de vijfde keer op rij een kwartaal met winst af. Tesla verdient zijn geld voornamelijk met de verkoop van emissierechten aan branchegenoten die nog niet aan uitstootnormen voldoen in regio’s als Europa en Californië. Beleggers en analisten willen al een tijdje graag weten of het bedrijf met het maken en verkopen van zijn auto’s eveneens winstgevend kan zijn.