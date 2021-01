Waarde bitcoin schurkt tegen de 30.000 dollar aan

De digitale valuta bitcoin is sinds de jaarwisseling verder in waarde gestegen. Volgens Coinmarketcap, dat verschillende beurzen in de gaten houdt waarop de cryptomunt wordt verhandeld, werd de bitcoin zaterdagochtend verhandeld voor een recordwaarde van ongeveer 29.800 dollar per stuk. Mogelijk breekt de koers nog dit weekend door de grens van 30.000 dollar.

De digitale valuta is in 2020 al ruwweg verviervoudigd in waarde. Het was wel een jaar van pieken en dalen. Onder druk van de eerste coronagolf kelderde de koers van de bitcoin aanvankelijk tot onder de 5000 dollar. Daarna steeg de prijs. Vooral vanaf de herfst ging het hard. Sinds medio oktober is de waarde meer dan verdubbeld.

Waarschijnlijk speelt mee dat steeds meer vermogensbeheerders brood beginnen te zien in cryptomunten. Ook klanten van betalingsdienstverlener PayPal kunnen al met bitcoins betalen. De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard. Cryptomunten hadden jarenlang vaak een louche imago. Omdat ze anonieme betalingen mogelijk maken, zijn ze ook een geliefd instrument voor witwasacties door criminelen en andere malafide personen.