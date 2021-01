Afvalverwerker Renewi wordt Nederlands door Brits vertrek uit EU

De Brits-Nederlandse afvalverwerker Renewi is op papier een Nederlands bedrijf geworden. Nu de Britten geen onderdeel uitmaken van de interne Europese markt heeft Renewi ervoor gekozen om van Nederland het thuisland te maken.

Renewi blijft overigens genoteerd aan de Londense beurs, terwijl het ook een notering heeft in Amsterdam. Britse aandeelhouders van Renewi moeten nu aan de Nederlandse Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) bekendmaken of zij meer dan 3 procent van de stukken van Renewi in handen hebben.

De meldingsplicht geldt ook voor overschrijding of juist het verlagen van het belang bij drempels van 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Renewi ontstond eerder uit de overname van het Nederlandse concern Van Gansewinkel door het Britse Shanks.