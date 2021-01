Bruno Bruins benoemd tot commissaris vaccininstituut Intravacc

Oud-minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) is benoemd tot lid van de raad van commissarissen bij Intravacc, het Nederlandse overheidsinstituut voor vaccinonderzoek. Bruins is momenteel interim-bestuursvoorzitter van de Haagse vervoerder HTM. In maart vorig jaar trad Bruins af als minister, nadat hij in een coronadebat in de Tweede Kamer onwel was geworden.

Ook Karin Dorrepaal is benoemd tot commissaris bij het vaccininstituut. Zij is bestuurder in de life science- en farmaceutische industrie en voormalig lid van de raad van bestuur van farmaceut Schering AG. Nico Oudendijk wordt de voorzitter van de raad van commissarissen. Hij bekleedde sinds 1991 meerdere functies binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Per 1 januari 2021 is Intravacc een zogenoemde beleidsdeelneming, met de Staat als enige aandeelhouder. Daarvoor opereerde Intravacc als afzonderlijke entiteit onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Door het op deze manier op afstand te plaatsen, blijven de publieke belangen geborgd. Daar werd door het ministerie extra naar gekeken vanwege de coronapandemie.

De komende vijf jaar blijft het bedrijf vaccinontwikkelingsprojecten voor de Nederlandse overheid uitvoeren. Ook gaat de onderneming de markt op om contracten met andere biotechnologie- en farmaciebedrijven binnen te halen.