Supermarktketen Jumbo gaat samenwerken met cateraar Vermaat Groep voor de exploitatie van 44 restaurants van La Place, meldt de supermarktketen. Jumbo blijft eigenaar van het merk La Place en houdt zes restaurants, vier stationslocaties en de internationale franchiserelaties. Vermaat neemt de medewerkers en exploitatie van de overige restaurants over. Financiële details over de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.

Met de samenwerking wil Jumbo de ‘gemaksformule’ van de kleinere take away-locaties La Place Express verder ontwikkelen en producten van La Place uitrollen in de supermarkten. Vermaat zet in op een sterkere positie op de Nederlandse horecamarkt.

De plannen zijn voorgelegd aan de ondernemingsraden van Jumbo en La Place. De ondernemingsraad van Vermaat heeft al een positief advies uitgebracht. Als alle raden een positief advies hebben gegeven en toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) goedkeuring heeft gegeven, start de samenwerking op 1 april 2021.

Bij de restaurants werken 1300 medewerkers. Zij houden hun huidige arbeidsvoorwaarden na de overdracht van de restaurants aan Vermaat. Een deel van de medewerkers dat nu nog op het servicekantoor van La Place werkt, gaat naar Vermaat.