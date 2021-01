Olieprijs loopt op in aanloop OPEC-bijeenkomst

De olieprijzen zaten maandag voor de vierde dag op rij in de lift voorafgaand aan de bijeenkomst van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland. Die landen, OPEC+ genoemd, praten maandag over het al dan niet verlengen van afspraken over productiebeperkingen.

Om de prijs te stutten kwamen de landen productiebeperkingen overeen. OPEC+ besloot eerder dat vanaf januari dagelijks 500.000 vaten extra mogen worden opgepompt, hoewel de vraag naar olie nog altijd onder druk staat als gevolg van de coronacrisis.

De landen beslissen maandelijks over wat er verder moet gebeuren. Later op maandag wordt over de productie voor februari beslist. Secretaris-generaal van de OPEC, Mohammad Barkindo, zei zondag nog dat de vooruitzichten voor de eerste helft van 2021 erg wisselend waren, met veel onzekerheden in de markt.

De Britse premier Boris Johnson overweegt strengere lockdownmaatregelen, terwijl Japan nadenkt over het uitroepen van de noodtoestand. In China neemt de vraag naar olie juist toe. Door het koude winterweer en stroomtekorten zien fabrieken zich genoodzaakt om dieselgeneratoren te installeren.

Kenners schatten de kans op een verhoging van de productie van olie door OPEC+ in februari in op 50 procent. Daarbij wijzen ze erop dat de beslissing van december niet voor noemenswaardige verschuivingen heeft gezorgd.

Een vat Amerikaanse olie werd maandagochtend, mede ook door de lagere koers van de dollar, 2,1 procent duurder op 49,55 dollar. Brentolie steeg 2,3 procent in prijs tot 52,98 dollar per vat.