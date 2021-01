VS scherpen sancties aan voor gaspijpleiding Nord Stream 2

De Verenigde Staten hebben hun sancties aangescherpt tegen bedrijven en investeerders die zijn betrokken bij de aanleg van de gaspijplijn Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt. Washington is tegen de pijpleiding omdat Moskou daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen. Daarnaast willen de VS dat Europa Amerikaans aardgas gaat afnemen.

De sancties van de VS houden in dat ze boetes geven aan bedrijven die technische certificaten en verzekeringen verschaffen voor de gaspijplijn. “Dit is een duidelijke daad van protectionisme”, zegt de Russische vicepremier Alexander Novak in een interview met de Russische televisie. “Maar de VS kunnen het project niet stoppen”, aldus Novak.

Bronnen hebben tegen persbureau Reuters gezegd dat de Amerikaanse zorgen worden gedeeld door zowel de Republikeinen als de Democraten. Het aanstaande vertrek van president Donald Trump uit het Witte Huis hoeft daarom niet het einde te betekenen van de Amerikaanse weerstand tegen de pijpleiding. Ook Europese landen als Polen en Oekraïne zijn fel tegen Nord Stream 2. De Duitse regering stelt juist dat de gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer.