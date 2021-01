Nikkei opnieuw lager door vrees noodtoestand Tokio

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag opnieuw lager gesloten. De vrees dat de Japanse regering later deze week de noodtoestand zal uitroepen in de hoofdstad Tokio bleef zorgen voor terughoudendheid bij beleggers. Ook werd gewacht op de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia, waar bepaald wordt of de Democraten naast een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden ook een meerderheid in de Senaat krijgen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een min van 0,4 procent de dag uit op 27.158,63 punten. Volgens Japanse media heeft de Japanse premier Yoshihide Suga tijdens een partijbijeenkomst gemeld dat de regering op donderdag een besluit zal nemen over het uitroepen van de noodtoestand in de Japanse hoofdstad en omliggende gebieden vanwege de sterke toename van de coronabesmettingen. De luchtvaartmaatschappijen en spoorwegbedrijven werden opnieuw van de hand gedaan door de vrees voor strengere reisbeperkingen. Een stijging van de Japanse yen zorgde daarnaast voor koersdruk bij de automakers.

De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong bleef vrijwel vlak. De Kospi in Seoul klom 0,5 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney daalde een fractie.

Op de Hongkongse beurs stegen China Mobile, China Telecom en China Unicom Hong Kong rond de 6 procent. De uitbater van de beurs in New York verklaarde de noteringen van de drie Chinese telecombedrijven toch niet te gaan beƫindigen, na nader overleg met de regelgevende autoriteiten. Eerder had de beursexploitant aangegeven de drie bedrijven op last van de regering-Trump van de beurs te halen vanwege te nauwe banden met het Chinese leger.

De Chinese chipmaker SMIC zakte 2,6 procent. Indexsamensteller FTSE Russell haalt SMIC, samen met China United Network Communications en Nanjing Panda Electronics, uit zijn wereldwijde beursgraadmeters op last van de Amerikaanse regering.