Tonijnkoning onttroond bij bekende Japanse tonijnveiling

De jaarlijkse bekende tonijnveiling in Japan is een stuk minder spectaculair verlopen dan andere jaren. Restauranteigenaren legden door de coronacrisis veel minder geld neer voor de beste tonijn. Restauranteigenaar Kiyoshi Kimura, die bekendstaat als de tonijnkoning, liet zelfs de beste vis aan zijn neus voorbijgaan.

“Ik ben niet voor het hoogste bod gegaan, omdat het nu tijd is voor zelfbeheersing”, aldus Kimura tegenover journalisten op de Toyosu-vismarkt, waar de jaarlijkse tonijnveiling gehouden wordt. Kimura vond het “niet gepast” om deze veiling “feestelijk” hoog te bieden. In voorgaande jaren bood Kimura nog 1,8 miljoen dollar in 2018 en het recordbedrag van 3,1 miljoen dollar om de beste tonijn mee naar huis te kunnen nemen.

Dit jaar ging de best betaalde tonijn, een blauwvin uit het noorden van Japan, naar een andere bieder voor omgerekend 202.000 dollar. De bieder bestond uit een groot voedselbedrijf en een bekende Japanse groothandelaar, Yukitaka Yamaguchi.

Bij de inspectie van de vis droegen de bieders mondkapjes en ontsmetten ze hun handen. Toeschouwers waren niet toegestaan. Normaal gesproken maakte Kimura na het winnen van de bieding zijn vis schoon in zijn restaurant met een op een zwaard lijkend mes, om er onder toeziend oog van hordes camera’s en toeschouwers sushi van te maken, die hij daarna gratis uitdeelde.