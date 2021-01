Verder aanscherpen regels voor hotels ‘hoogst symbolisch’

Het nog weer verder aanscherpen van de coronaregels voor hotels zou “hoogst symbolisch” zijn. Dat zei directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland in een reactie op berichten in de media dat een strengere lockdown aanstaande is, waarbij onder meer recreatieve overnachtingen in hotels verboden zouden worden.

Er zijn bij de brancheorganisatie nog geen signalen binnengekomen dat de coronaregels voor hotelovernachtingen verder worden aangescherpt. Beljaarts benadrukt dat momenteel bijna “niemand voor zijn plezier” in een hotel zit. De paar duizend gasten die momenteel in hotels verblijven, zitten daar volgens de KHN-directeur vooral vanwege hun werk.

Beljaarts laat zich niet direct uit over de mogelijkheid van een langere sluiting van de horeca. Hij heeft volgende week donderdag formeel overleg in Den Haag over de coronamaatregelen voor de horeca. Een agenda van die bijeenkomst is er volgens hem nog niet.

De KHN-directeur blijft erbij dat de horeca kan bijdragen aan het voorkomen van besmettingen. “Uit cijfers blijkt dat de grootste besmettingsbron bij mensen thuis is”, aldus de directeur. “In de horeca kunnen mensen elkaar in een gecontroleerde omgeving, onder toezicht, ontmoeten. Daarmee kan de horeca onderdeel zijn van de oplossing.”