Amerikaanse bedrijven veroordelen bestorming Capitool

De top van het Amerikaanse bedrijfsleven veroordeelt de gebeurtenissen in Washington van woensdag, toen aanhangers van president Donald Trump het Capitool bestormden. De CEO’s gebruiken termen als verbijstering en beschaming voor wat er is gebeurd, maar zeggen ook vertrouwen te hebben in de Amerikaanse instituties en een vreedzame overdracht van de macht te willen.

Coca-Cola noemde de gebeurtenissen een “belediging van de idealen van de Amerikaanse democratie”. “We zijn allemaal verbijsterd door de onrechtmatige en gewelddadige gebeurtenissen die zich hebben voltrokken in Washington D.C. Nu de verkiezingsuitslagen zijn bekrachtigd, hebben we vertrouwen dat de Amerikaanse democratische instituten voor een vreedzame overdracht van de macht zullen zorgen en de Verenigde Staten vooruit kunnen als één natie.”

Apple-topman Tim Cook liet aan CNN weten dat de bestorming een “verdrietig en beschamend hoofdstuk” is in de Amerikaanse geschiedenis. “Degene die verantwoordelijk zijn voor deze opstand moeten ter verantwoording worden geroepen en we moeten de transitie van de regering van aankomend president Joe Biden voltooien. Onze idealen doen er het meeste toe, wanneer ze worden aangevallen”, aldus Cook.

De Amerikaanse oliemaatschappij Chevron zei tegen CNN ook ook een vreedzame overdracht van de macht te willen. “Het geweld in Washington D.C. bezoedelt een traditie van respect voor de rechtsstaat die twee eeuwen teruggaat.”

De branchevereniging van Amerikaanse bankiers, de American Bankers Association, zei tegen de nieuwszender dat het geweld verwerpelijk is en dat het “ons allen moet choqueren en bedroeven”. Brian Moynihan, topman van de Bank of America zei dat de “vreselijke gebeurtenissen” aantonen dat er een “dringende behoefte is van alle Amerikanen om zich achter een van onze meest gekoesterde principes” te scharen: “de kalme overdracht van macht die zonder onderbreking heeft plaatsgevonden sinds ons land werd opgericht”.

Stephen Schwarzman, topman van investeringsfonds Blackstone, noemde tegenover CNN de bestorming “verschrikkelijk” en zegt “geschokt” te zijn door “de poging van deze meute om de grondwet te ondermijnen”. Ford-topman Jim Farley liet weten dat het autobedrijf het geweld en “antidemocratische acties” veroordeelt.