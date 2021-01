Beursgang onlinegamebedrijf Roblox op Wall Street

Onlinegameplatform Roblox gaat naar de beurs in New York. Door de coronacrisis zag Roblox het aantal gebruikers sterk toenemen omdat tijdens de lockdowns veel vaker spelletjes werden gespeeld. Vooral bij jongere kinderen is Roblox erg populair.

Via Roblox kunnen spelers zelf games programmeren en games spelen die door andere gebruikers zijn gemaakt. Het aantal dagelijks actieve gebruikers van Roblox bedroeg in de eerste negen maanden van vorig jaar ongeveer 31 miljoen, een toename van 82 procent vergeleken met een jaar eerder.

De waarde van het Amerikaanse bedrijf zou meer dan 29 miljard dollar bedragen. De beursgang moet plaatsvinden via een zogenoemde directe notering. Daarbij worden geen nieuwe aandelen in de markt gezet, maar kunnen bestaande aandeelhouders door de nieuwe notering hun aandelen te gelde maken. Het beurssymbool moet ‘RBLX’ worden.

Het bedrijf uit het Californische San Mateo stelde in december nog de sprong naar de aandelenmarkt uit omdat er volgens topman David Baszucki extra “verbeteringen” getroffen moesten worden. Naar verluidt wilde Roblox een hogere uitgifteprijs gaan vragen, na de zeer succesvolle beursgangen van woningverhuurplatform Airbnb en maaltijdbezorger DoorDash. Roblox werkte samen met zakenbanken als Goldman Sachs en Morgan Stanley bij de beursgang.