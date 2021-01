Breuk in onderzeese stroomkabel naar Denemarken gerepareerd

De onderzeese stroomkabel tussen Denemarken en Nederland wordt weer in gebruik genomen. Sinds september werkte deze zogeheten Cobra-kabel niet meer vanwege een breuk. Maar inmiddels is er een reparatie uitgevoerd en hoogspanningsnetbeheerder TenneT zegt dat de verbinding vrijdag halverwege de dag weer wordt aangezet.

De afgelopen weken heeft een team op zee gewerkt aan de reparatie. De kabel is op een diepte van 40 meter op de zeebodem afgeknipt en omhoog gehesen. Honderden meters kabel zijn daarna uitvoerig doorgemeten, waarbij een breuk werd gevonden. Het gedeelte rondom die breuk is vervangen.

Vervolgens moesten alle kabeluiteinden weer op elkaar worden aangesloten. De laatste dagen is alles met succes getest en daarna is de kabel weer twee meter diep begraven in de zeebodem.

De 325-kilometer lange verbinding bestaat pas sinds 2019, maar is erg belangrijk voor de import van groene stroom uit Denemarken. De uitwisseling van elektriciteit met buurlanden wordt steeds belangrijker nu de afhankelijkheid van elektriciteit uit zon en wind toeneemt. Nederland heeft ook soortgelijke verbindingen met andere omringende landen.