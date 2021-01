Economisch vertrouwen eurozone herstelt zich

Het vertrouwen van ondernemers en consumenten in de economie van de eurozone is in december weer opgeveerd na een daling in de maand ervoor. Toen kreeg het vertrouwen nog een tik door de scherpere coronamaatregelen in veel landen. Dat meldt de Europese Commissie op basis van haar vertrouwensindex.

Die graadmeter steeg met 2,7 punten tot een stand van 90,4 punten. De index geeft beneden de 100 punten een negatief vertrouwen aan en is boven de 100 positief. Vooral in de industrie en onder consumenten nam het vertrouwen volgens de commissie toe. In de dienstensector en de detailhandel daalde dat vertrouwen juist wat.

In de meeste grote economieƫn steeg het vertrouwen, met Italiƫ en Spanje als koplopers. Ook in Nederland en Frankrijk steeg het sentiment, terwijl het in Duitsland vrijwel onveranderd bleef. Ook in de hele Europese Unie ging het vertrouwen omhoog.