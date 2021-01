Hoop op coronasteun stuwt beurzen New York naar nieuwe records

De aandelenbeurzen in New York zijn op nieuwe recordhoogtes gesloten. Optimisme over de snelle komst van aanvullende economische steunpakketten tegen de coronacrisis overheerste op Wall Street, nu Democraten in beide kamers van het Amerikaanse Congres een meerderheid hebben.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 31.041,13 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1,5 procent tot 3803,79 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 2,6 procent bij op 13.067,48 punten. Voor alle drie de graadmeters waren dat nieuwe records.

Voor de aanstaande president Joe Biden wordt het straks veel gemakkelijker om zijn beleid uit te voeren, nu hij geen Republikeinse tegenstand in de Senaat meer heeft te duchten. Dat betekent onder andere dat de door Democraten vurig gewilde ruime economische steun nagenoeg vrij baan krijgt.

De opperbeste stemming op de handelsvloeren was er in weerwil van de rellen in het Capitool die woensdag uitbraken. Boze aanhangers van president Donald Trump drongen het parlementsgebouw binnen. De Democratische congresleiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi eisen nu dat Trump wordt afgezet.

Tesla steeg 8 procent nadat analisten van RBC Capital Markets hun advies hadden verhoogd voor de maker van elektrische auto’s. Topman Elon Musk haalde dankzij die winst Amazon-oprichter Jeff Bezos in als rijkste persoon op aarde.

Creditcardmaatschappij American Express daalde 1 procent na berichten over een onderzoek door de Amerikaanse justitie naar mogelijk oneerlijke verkooppraktijken. L Brands ging daarnaast 2,6 procent vooruit. Het bedrijf achter lingeriemerk Victoria’s Secret meldde dat de verkopen in de feestdagenperiode boven verwachting waren.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent meer waard op 50,96 dollar. Brentolie won 0,4 procent tot 54,51 dollar per vat. De euro was 1.2270 dollar waard, tegenover 1,2268 bij het slot van de Europese beurzen.