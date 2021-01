‘Kledingwinkels Bershka en Pull&Bear weg uit China’

Kledingketens Bershka, Pull & Bear en Stradivarius trekken zich terug uit China. Het Spaanse moederconcern Inditex heeft besloten nog eind deze maand alle fysieke winkels van de merken te sluiten, meldt het Britse modevakblak WWD op basis van ingewijden.

De websites van de winkels blijven nog wel actief in het Aziatische land. Inditex is ook bekend van Zara, Massimo, Oysho en Dutti. De ketens zullen nog wel met filialen in China blijven.

De drie ketens die verdwijnen uit China hadden elk nog ongeveer een dozijn vestigingen in het land. Ze richten zich vooral op de markt voor ‘fast fashion’, goedkope kleding naar allerlaatste modetrends. De hevige concurrentie van Chinese ketens op die markt zou de reden zijn voor het vertrek. Vorig jaar sloot Inditex al 120 winkels van Bershka, Pull & Bear en Stradivarius. Inditex wilde tegenover WWD nog niet reageren op vragen over het nieuws.